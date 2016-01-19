Полторак очікує перевірки місією ОБСЄ інформації щодо невідведенного озброєння бойовиків

19:48, 19 січня 2016
Суспільство
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Міністр оборони України Степан Полторак наголосив на наважливості перевірки Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні інформації, яку українська сторона має щодо недотримання незаконними збройними формуваннями вимог відведення важкого озброєння від лінії розмежування.

Фото УНИАН

Про це глава оборонного відомства заявив сьогодні під час зустрічі з главою місії послом Ертурулом Апаканом, повідомляє прес-служба Міноборони.

Полторак зазначив, що «робота місії ефективна і дає свої результати». При цьому він підкреслив, що Україна готова і постійно підтверджує своє прагнення виконувати Мінські домовленості у повному обсязі.

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У свою чергу Апакан відзначив професіоналізм українських військових.

«Ми бачимо професіоналізм, дисциплінованість і відданість справі українських військових», - сказав він.

Також Апакан висловив вдячність українській стороні за спільну роботу та наголосив на важливості її продовження.

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Крім того, сторони обговорили поточну діяльність СММ ОБСЄ в Україні, а також заплановані заходів з її розширення у 2016 році.

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