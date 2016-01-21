Ще одного росіянина засуджено до 13 років ув’язнення за участь у війні проти України - ГПУ

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Генеральною прокуратурою України підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні, яке розслідувалось Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, стосовно громадянина Російської Федерації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 332-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України», - йдеться в повідомленні.

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За даними ГПУ, росіянин обвинувачувався в тому, що у квітні 2015 року прибув на територію Луганської області, не підконтрольну українській владі, де увійшов до складу незаконних збройних формувань терористичної організації «Луганська народна республіка», у складі яких брав участь у збройному опорі та веденні агресивної війни проти правоохоронних органів та Збройних сил України, задіяних у проведенні АТО.

«Вироком Попаснянського районного суду Луганської області його визнано винним у вчинені вищевказаного злочину та засуджено до 13 років позбавлення волі», - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Попаснянський райсуд також виніс вирок громадянину РФ, учаснику терористичної організації "ЛНР", який воював у батальйоні "Призрак" та "1-му козачому полку імені Платова", де здійснював розвідку позицій військовослужбовців Збройних сил України для подальшого їх ураження, тобто брав участь у веденні за попередньою змовою групою осіб агресивної війни проти України.

15 січня ГПУ інформувала, що цьому громадянину Росії призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.