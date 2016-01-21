Український хакер викрав паролі з понад 13 тисяч комп’ютерів – американські прокурори

10:01, 21 січня 2016
Суспільство
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Український хакер Сергій Вовненко викрав паролі й дані кредитних карток із більш ніж 13 тисяч комп’ютерів у період із вересня 2010-го до серпня 2012 року.

daily.com.ua

Про це заявили американські прокурори, які додають, що мінімальним обов’язковим покаранням за це є дворічне позбавлення волі, але Вовненко може отримати й додаткові терміни, передає "Радіо Свобода".

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За даними обвинувачення, Вовненко був учасником міжнародної змови з метою зламу комп’ютерів фізичних та юридичних осіб.

Сергій Вовненко був затриманий італійською владою 13 червня 2014 року, арештований та переданий до США.

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