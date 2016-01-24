В Одесі у багатоповерховому житловому будинку стався вибух побутового газу, є постраждалі (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, о 10:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в Малиновському районі на вулиці Космонавтів, 23/2 стався вибух побутового газу без подальшого горіння.

Пожежно-рятувальні підрозділи прибули на місце виклику о 10:07. «Під час розвідки було встановлено, що в квартирі №70, розташований на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку стався вибух побутового газу. Відключено електропостачання та газопостачання в уражених приміщеннях», - розповіли в прес-службі.

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Постраждали літня власниця квартири і її донька, яких доставлено автомобілем невідкладної медичної допомоги до міської клінічної лікарні №10 з опіками тіла і дихальних шляхів.

Вибуховою хвилею зруйновано міжкімнатні перегородки двох квартир (№70 та прилеглої через стінку), вибито двері, віконні рами і шибки в під'їзді будинку. До ліквідації наслідків надзвичайної події залучалися два пожежно-рятувальних відділення й дві одиниці основної техніки.

За попередніми даними, причиною НП став вибух газоповітряної суміші в результаті порушення правил користування газовою плитою. Завдані збитки уточнюються.