Внаслідок вибуху газу в житловому будинку в Донецькій області померла друга дитина

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області. У повідомленні йдеться, що станом на 12:20 з-під завалів рятувальники дістали жінку 1983 року народження, 9-річну та 4-річну дівчаток, всі вони були госпіталізовані. Однак від отриманих травм молодша з дівчат померла в лікарні.

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В даний час рятувальники знайшли тіло 5-місячної дитини, яка загинула на місці події, і намагаються дістати його з-під уламків. "Під час вибуху 5-місячний хлопчик разом з перекриттям впав з 5-го на 4-й поверх", - додали в поліції.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня приблизно о 9 годині ранку в квартирі на 5-му поверсі багатоквартирного будинку в місті Українськ Донецької області стався вибух побутового газу. В результаті були пошкоджені стіни та вікна в цій квартирі і в квартирах, розташованих поруч.