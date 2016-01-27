Після заяв Путіна про Леніна в Донецьку спробували підірвати пам'ятник "вождю" (фото)

Як передають "Новини Донбасу", "заступник командувача корпусом міністерства оборони ДНР" Едуард Басурін у зв'язку з цим визнав, що в Донецьку "пустили коріння" терористи.

"Чи це була диверсійна група? Я називаю їх тепер не диверсійна, а терористична група. Ні для кого не секрет, що вони тут знаходяться і пустили коріння", - сказав він.

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За його словами, в якості активної речовини вибухового пристрою вони могли використовувати тротил або пластид.

"Я не можу сказати точно про еквіваленти, я не фахівець. Єдине, що можу заявити, що це щось з тротилу, тому що поки не знайшли жодних металевих осколків. Це може бути також і пластид, і якщо це пластид, то обсяг закладки був невеликий", - сказав один з лідерів бойовиків.

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У самого пам'ятника є пошкодження тільки п'ятки на правій нозі. Наголошується, що в ході вибуху пам'ятника на площі Леніна ніхто не постраждав.

Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін досить різко висловився на адресу Леніна. Зокрема, 21 січня він заявив, що ідеї Леніна привели в підсумку до розвалу Радянського союзу. Вчора ж російський лідер заявив, що потрібно по-іншому поглянути на ідеї Леніна, зокрема на ідею повної рівноправності республік з правом виходу з Радянського союзу, стала "міною сповільненої дії під будівлю нашої державності".