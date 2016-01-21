"Заклав атомну бомбу під Росію": Путін заявив вченим, що думки Леніна призвели до розвалу СРСР

Про це повідомляє "Сегодня".

Таким чином він відповів голові Курчатівського інституту Михайлу Ковальчуку, який на засіданні президентської Ради з питань науки та освіти процитував вірш Бориса Пастернака "Висока хвороба", у якій він аналізує Жовтневу революцію і говорить про Леніна: "і ось, побачивши його в яві, я думав, думав без кінця про його авторство і право дерзати від першої особи". "Відповідь така: він керував течією думки і тільки тому – країною", – продовжив Ковальчук, запропонувавши і в науковому середовищі "знайти такі організації, які повинні керувати течією думки в конкретних напрямках".

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"Керувати плином думки це правильно, потрібно тільки щоб ця думка привела до правильних результатів, а не як у Володимира Ілліча. А то в кінцевому підсумку ця думка призвела до розвалу Радянського Союзу, ось до чого. Там багато було таких думок: автономізація і так далі. Заклали атомну бомбу під будинок, який називається Росією, вона і рвонула потім. І світова революція нам не потрібна була. Ось така думка там теж була", – сказав Путін, завершуючи засідання президентської Ради.

Як повідомляє ТАСС, пізніше журналісти поцікавилися у прес-секретаря президента РФ Пєскова, чому в ході засідання президентської ради з питань науки та освіти Путін досить різко висловився на адресу Леніна.

"Розмова сьогодні йшла досить відверта, озвучувалися різні точки зору і в даному контексті президентом була озвучена його точка зору", - сказав Пєсков.

"Навряд чи це має бути приводом для обурення; швидше, це може бути приводом для незгоди, але власне кожен, в тому числі президент, має право мати своє ставлення до ролі тієї чи іншої особистості в історії", - пояснив він.

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Він також зазначив, що питання про поховання тіла Володимира Леніна не стоїть на порядку денному і не обговорюється.