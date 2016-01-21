"Заклав атомну бомбу під Росію": Путін заявив вченим, що думки Леніна призвели до розвалу СРСР
Президент РФ Володимир Путін різко висловився про результати діяльності та ідеї вождя революції Володимира Леніна, які, на його думку, призвели до руйнування історичної Росії.
Про це повідомляє "Сегодня".
Таким чином він відповів голові Курчатівського інституту Михайлу Ковальчуку, який на засіданні президентської Ради з питань науки та освіти процитував вірш Бориса Пастернака "Висока хвороба", у якій він аналізує Жовтневу революцію і говорить про Леніна: "і ось, побачивши його в яві, я думав, думав без кінця про його авторство і право дерзати від першої особи". "Відповідь така: він керував течією думки і тільки тому – країною", – продовжив Ковальчук, запропонувавши і в науковому середовищі "знайти такі організації, які повинні керувати течією думки в конкретних напрямках".
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"Керувати плином думки це правильно, потрібно тільки щоб ця думка привела до правильних результатів, а не як у Володимира Ілліча. А то в кінцевому підсумку ця думка призвела до розвалу Радянського Союзу, ось до чого. Там багато було таких думок: автономізація і так далі. Заклали атомну бомбу під будинок, який називається Росією, вона і рвонула потім. І світова революція нам не потрібна була. Ось така думка там теж була", – сказав Путін, завершуючи засідання президентської Ради.
Як повідомляє ТАСС, пізніше журналісти поцікавилися у прес-секретаря президента РФ Пєскова, чому в ході засідання президентської ради з питань науки та освіти Путін досить різко висловився на адресу Леніна.
"Розмова сьогодні йшла досить відверта, озвучувалися різні точки зору і в даному контексті президентом була озвучена його точка зору", - сказав Пєсков.
"Навряд чи це має бути приводом для обурення; швидше, це може бути приводом для незгоди, але власне кожен, в тому числі президент, має право мати своє ставлення до ролі тієї чи іншої особистості в історії", - пояснив він.
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Він також зазначив, що питання про поховання тіла Володимира Леніна не стоїть на порядку денному і не обговорюється.