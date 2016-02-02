В Україні понад 1,7 мільйона осіб зареєструвалися як переселенці – звіт уряду

Про це йдеться у тексті поданого Кабінетом міністрів до Верховної Ради звіту про хід і результати виконання програми діяльності уряду у 2015 році, схваленого розпорядженням від 1 лютого 2016 р. № 57-р.

Читайте такожУ Мурманську вирішили закрити пункти тимчасового розміщення біженців з України

"За оперативною інформацією, станом на 29 січня 2016 р. обліковано 1 346 276 сімей (1 704 937 осіб), звернулося за призначенням грошової допомоги для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, 714 867 сімей, з них призначено – 669 487 сім’ям", - йдеться у звіті.

Також у Кабміні підкреслюють, що забезпечили реалізацію прав переселенців на пенсійне забезпечення шляхом переведення пенсійних справ за новим місцем проживання.

"В цілому понад 80% пенсіонерів, які проживали на непідконтрольній українській владі частині території Донецької та Луганської областей, отримують пенсії з Пенсійного фонду України. Також організована робота фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо продовження всіх належних страхових виплат внутрішньо переміщеним особам", - додали у Кабміні.