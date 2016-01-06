Порошенко скасував необхідність наявності реєстрації у переселенців

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України щодо останнього етапу проходження закону.

Зокрема зазначено, що закон повернуто з підписом від президента 6 січня.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня парламент підтримав пропозиції президента до закону щодо прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

За словами представника президента у ВР Степана Кубіва, законопроектом, зокрема, передбачається, що у разі неповідомлення внутрішньо переміщеною особою про її повернення до покинутого місця постійного проживання, рішення про скасування дії довідки про взяття зазначеної особи на облік приймається на підставі даних про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання та інформації про її переміщення внутрішньо переміщеної особи в межах України, яка дає обгрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання.

”Однак законом, що надійшов на підпис президенту України, не визначено уповноваженого органу, який буде виявляти факт відсутності внутрішньо переміщеної особи за місцем проживання та підтверджувати інформацію про її переміщення в межах України. Крім того, законом не врегульовано механізму перевірки факту тривалої відсутності внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання та інформації про їх переміщення в межах України”, - сказав Кубів.

У зв`язку з чим, пояснив він, керівник структурного підрозділу з питань соціального захисту населення буде позбавлений можливості приймати правомірне рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, оскільки відповідно до частини другої статті 19 Конституції України посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

”З огляду на зазначене Кабінетом міністрів було запропоновано президенту України застосувати право вето до вказаного закону”, - сказав депутат.

Як зазначив Кубів, президент вважає за необхідне врегулювати зазначені питання у Законі України ”Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” та пропонує доопрацювати його.

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Крім того, президент відзначає необхідність визначити орган (посадових осіб), на який покладатиметься виявлення фактів відсутності внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання та підтвердження інформації про їх переміщення в межах України, а також механізм перевірки такої інформації та факту тривалої відсутності внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання.

Так, згідно з пропозиціями президента, у законі, зокрема, встановлюється, що у разі неповідомлення внутрішньо переміщеною особою про її повернення до покинутого місця постійного проживання згідно з абзацом другим пункту 3 частини другої статті 9 цього Закону рішення про скасування дії довідки відповідно до пункту 3 частини першої цієї статті приймається на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання.

Інформацією, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання, є: дані, отримані з відповідних державних реєстрів; дані, отримані в результаті обміну інформацією структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад з органами виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; дані, отримані в результаті обміну інформацією структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад з громадськими об’єднаннями, волонтерськими, благодійними організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, що надають допомогу внутрішньо переміщеним особам відповідно до статті 16 цього Закону.

3 листопада Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (№2166).

Документом, зокрема, у законі ”Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” встановлено, що внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.