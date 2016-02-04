На Житомирщині затримали 7 незаконних копачів бурштину, вилучивши 3 дизельні мотопомпи

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації головного управління Національної поліції в Житомирській області, група складалася з 5 рівненчан, жителя Києва та жителя Олевського району Житомирщини.

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Зловмисники були затримані на організованими ними незаконних копальнях працівниками спеціальної рейдової групи, до якої увійшли працівники прокуратури, Управління захисту економіки Нацполіції в області, СБУ та місцеві поліцейські.

У незаконному промислі копачі використовували 3 дизельні мотопомпи, 10 пожежних рукавів, та інше приладдя для видобутку бурштину. Поліцейські все обладнання вилучили.

За фактом порушення правил охорони надр відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 ККУ (порушення правил охорони надр).

Триває досудове розслідування.

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