Скандальний доктор "Пі" Слюсарчук вже влітку може вийти на волю

11:11, 05 лютого 2016
Суспільство
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Скандально відомому Андрію Слюсарчуку, який двічі подавав клопотання на перерахунок тюремного терміну (після набуття чинності "закону Савченко", за яким 1 день в СІЗО рахується за два) суд таки скоротив його.

Андрей Слюсарчук

Про це повідомив адвокат Слюсарчука Вадим Мелько, передає "Сегодня".

"Суд прийняв рішення зарахувати йому 1 день у СІЗО за 2. Термін скорочено на 3,5 року. Зможе вийти на свободу в середині червня", – уточнив Мелько.

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Нагадаємо, Андрій Слюсарчук був затриманий у листопаді 2011 року за підозрою у шахрайстві і ненавмисному вбивстві пацієнта, а в лютому 2014 він був засуджений на 8 років в'язниці.

У січні нинішнього року подав прохання про перерахунок терміну.

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