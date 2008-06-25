На території Луцької в’язниці будуть масштабні розкопки

На території Луцької тюрми найближчим часом розпочнуться масштабні розкопки. Для проведення цих робіт буде створено спеціальну комісію.

Про це на прес-конференції повідомив Луцький міський голова Богдан ШИБА.

Як повідомили УНІАН у відділі охорони культурної спадщини департаменту архітектури та містобудування Луцької міської ради, зараз тривають підготовчі роботи щодо дослідження історичних джерел, архівних матеріалів СБУ та МВС, запис очевидців подій для точного встановлення місць масового захоронення в’язнів Луцької тюрми. Наразі відомо, що розкопки триватимуть у районі Старого міста, на території колишньої тюрми, а також продовжуватимуться роботи на Гнідавській гірці. Саме там, де минулого року були виявлені рештки майже 400 радянських військовополонених, які було перепоховано 22 червня на Братському кладовищі. Зараз територія біля Луцької тюрми заасфальтована і археологи припускають, що сьогодні на місцях масових захоронень у районі Старого міста стоять житлові будинки.

“Усі археологічні роботи планується виконати до кінця року і після їх остаточного завершення - місця захоронення відповідним чином буде облаштовано пам`ятними знаками, здійснено благоустрій, збудовано каплички. Зокрема, уже заплановано біля Стіни скорботи, де зараз вказано сотні імен жертв розстрілу в`язнів Луцької тюрми збудувати церкву Луцьких великомучеників”, - наголосив мер Луцька.

На думку міського голови, за СРСР питання про масові поховання обходили мовчанкою, уникаючи теми як величезних втрат Червоної Армії в 1941 році, так і масових репресій за підозрою в зв`язках з визвольним рухом в 1940-50-х роках.