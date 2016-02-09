Спецназ НАБУ може бути задіяний в АТО
12:14, 09 лютого 2016Суспільство
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Спецназ Національного антикорупційного бюро може бути задіяний в антитерористичній операції на сході України.
Глава НАБУ не виключає, що при необхідності спецназ буде задіяний в ході АТО / фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник сьогодні перед складанням присяги спецназу Бюро.
“Зараз вони (спецназ НАБУ — УНІАН) приймуть присягу і пройдуть бойове хрещення. Я не виключаю того, що за необхідності вони навіть будуть задіяні в ході антитерористичної операції, оскільки насправді це підрозділ спеціальних операцій, звичайний спецназ”, - заявив він.
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Як повідомляв УНІАН, раніше глава НАБУ заявив, що сподівається на допомогу НАТО з екіпіровкою і навчанням антикорупційного спецназу.
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