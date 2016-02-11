В анексованому Криму раптова перевірка російських військ, в повітря підняли винищувачі
15:49, 11 лютого 2016Суспільство
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Начальник Генштабу ЗС РФ генерал армії Валерій Герасимов в четвер прилетів на територію анексованого Криму, щоб контролювати хід раптової перевірки військ Південного і Центрального військових округів, ВДВ і військово-транспортної авіації РФ.
REUTERS
В ході перевірки по команді з пункту управління дивізії в повітря була піднята винищувальна авіація, приведені в готовність до застосування підрозділи зенітних ракетних військ, повідомляє РИА Новости.
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Як повідомляв УНІАН, раніше окупаційна влада в Криму оголосила мобілізацію резервістів.
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