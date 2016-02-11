В анексованому Криму раптова перевірка російських військ, в повітря підняли винищувачі

В ході перевірки по команді з пункту управління дивізії в повітря була піднята винищувальна авіація, приведені в готовність до застосування підрозділи зенітних ракетних військ, повідомляє РИА Новости.

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Як повідомляв УНІАН, раніше окупаційна влада в Криму оголосила мобілізацію резервістів.