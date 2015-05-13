Заступник Авакова Чеботар подав у відставку

Його заява є на сайті МВС.

"У зв’язку із систематичним цькуванням у вигляді замовних публікацій наклепницького характеру в засобах масової інформації; у зв’язку з розповсюдженням неправдивої інформації, яка паплюжить не тільки моє ім’я, але й Міністерство внутрішніх справ; у зв’язку з тиском на мою сім’ю у вигляді переслідувань, залякувань, погроз та незаконного стеження за мною і моєю сім’єю, включаючи доньку і навіть чотирирічну внучку, я прийняв рішення подати у відставку", - йдеться у заяві.

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Як повідомив на своїй сторінці у Facebook Антон Геращенко, рішення про відставку було прийнято ще вчора і було відомо у вузькому колі.

Як повідомлялося, за даними телеканалу ZIK, 28 квітня у селі Лісники біля будинку заступника міністра внутрішніх справ Чоботаря невідомі напали на знімальну групу антикорупційного проекту «Наші гроші» цього телеканалу. Нападники побили оператора, розбили техніку і втекли з місця інциденту.

Після цього Чеботар заявив, що не має будинку в селі Лісники Київської області.

У свою чергу, журналісти оприлюднили інформацію з офіційного державного реєстру нерухомості, де зазначено, що земля під маєтком в с. Лісники записана на дочку Чеботаря.