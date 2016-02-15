В політв'язня РФ Афанасьєва у в'язниці почалося зараження крові, ліків не видають – адвокат

Український активіст і головний свідок у справі Сенцова та Кольченка Геннадій Афанасьєв, засуджений у РФ на сім років колонії суворого режиму, захворів зараженням крові, але не отримує необхідної медичної допомоги. Про це повідомив його адвокат Олександр Попов, передає Радіо свобода.

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За словами адвоката, співробітники камери тюремного типу (ЕПКТ), куди Афанасьєва перевели минулого тижня з виправної колонії, не надають йому необхідної медичної допомоги. Сам засуджений припускає, що він заразився, коли його етапували в колонію в Сиктивкарі.

"Він довго їхав, не було жодних умов прийняти душ, було холодно, брудно, білизни не видавали", – заявив Попков. Адовокат розповідає, що через хворобу Афанасьєва направили до лікарні, проте лікарі "нічого не робили і відправили його назад". Адвокат зазначив, що його підзахисному не видають необхідні ліки.

Умови відбування покарання Афанасьєву посилили переводом до камери тюремного типу після того, як при обшуку в колонії у нього знайшли сім-карту. При цьому сам Афанасьєв стверджує, що її підкинули співробітники виправної установи.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Олега Сенцова, активістів Олександра Кольченко, Олексія Чирнія і Афанасьєва в травні 2014 року затримали в окупованому Росією Криму співробітники ФСБ. Їх звинуватили в підготовці терактів.

Афанасьєв був ключовим свідком у судовому процесі над Сенцовим і Кольченком, яких 25 серпня 2015 року засудили до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Афанасьєв в судовому засіданні відмовився від своїх свідчень, заявивши, що слідство отримало їх раніше під тортурами.

Правозахисники закликали Генпрокуратуру РФ розслідувати озвучені заяви про катування Афанасьєва.

19 серпня правозахисний центр «Меморіал» у Росії оголосив Афанасьєва політв'язнем.

Чирній, до якого також застосовували тортури, і Афанасьєв засуджені в Росії на 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.