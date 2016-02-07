Адвокат розповів про тиск на українського політв'язня Афанасьєва у російській колонії

Про це адвокат Афанасьєва Олександр Попков заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Останнє стягнення йому було оголошено за те, що у нього знайшли сім-карту, які заборонені в колонії. Знайшли у нього на самому очевидному місці, у клапані для бирки, раніше у нього там знаходили леза, триває цікава операція... Гена каже, що вона у нього там була, мабуть, підклали її тому, що витягували її з цього клапана", - заявив адвокат.

За його словами, останні два дні невідомо, що відбувається з Афанасьєвим, оскільки немає прямого зв'язку.

"Всі операції, пов'язані з оголошенням йому стягнень різних, - спрямовані на те, щоби ще більше погіршити його стан і перевести його у приміщення камерного типу. Це фактично в'язниця. Тобто це вже передостанній крок перед колоніями для довічників", - уточнив Попков.

Також він прокоментував затримання іншого захисника Афанасьєва Ернеста Мезака російськими правоохоронними органами.

"Він займається саме справами Геннадія, пов'язаними з перебуванням його в ув'язненні. І одночасно, коли відбувався обшук у Геннадія, вранці затримали Ернеста. Причому він виходив з арбітражного суду, і на нього там очікували працівники поліції... Йому сказали, що він затриманий адміністративно і пред'явили звинувачення у проведенні несанкціонованого мітингу рік тому, практично 1 березня, у пам'ять вбитого Бориса Нємцова. Його повезли до суду, і суд зняв всі звинувачення за відсутністю складу злочину... Ми так і не зрозуміли, чи це була просто якась провокація або ж це пов'язано з Геннадієм", - підсумував Попков.

За його прогнозами, рішення, винесене 12 лютого Сиктивкарським судом за скаргою Афанасьєва щодо відбування покарання ближче до Криму, буде більше політичним, ніж юридичним.

За словами адвоката, після того як Афанасьєва відвідав український консул, на нього почали чинити тиск, а консулу тепер відмовляють у відвідуванні.

"Вони оформили це відвідування як візит приватної особи для того, щоб не продовжувати подальші зустрічі з консулом, і зараз Генконсульство України намагається домогтися зустрічі, але Росія відповідає, що Афанасьєв не український громадянин, а громадянин РФ, хоча це не так", - заявив Попков.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Олега Сенцова, активістів Олександра Кольченка, Олексія Чирнія та Афанасьєва у травні 2014 року затримали в окупованому Росією Криму співробітники ФСБ. Їх звинуватили в підготовці терактів.

Афанасьєв був ключовим свідком на судовому процесі над Сенцовим та Кольченком, яких 25 серпня 2015 року засудили до 20 і 10 років ув’язнення у колонії суворого режиму. Афанасьєв на судовому засіданні відмовився від своїх свідчень, заявивши, що слідство отримало їх раніше під тортурами.

Правозахисники закликали Генпрокуратуру РФ розслідувати озвучені заяви про тортуру щодо Афанасьєва.

19 серпня правозахисний центр «Меморіал» у Росії оголосив Афанасьєва політв’язнем.

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Чирній, до якого також застосовували тортури, і Афанасьєв засуджені в Росії до 7 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Цього тижня стало відомо, що Сенцова та Кольченка етапували до Іркутська і Челябінська для відбування покарання в колоніях суворого режиму.