ЗМІ: В окупованому Криму ФСБ веліла листоношам стежити за листуванням проукраїнських активістів

Про це повідомляє Крим.Реалії, в розпорядження якого потрапили копії списків, спрямовані на початку 2016 року в усі поштові відділення окупованого півострова.

В орієнтуваннях вказані особисті дані про кримчан, щодо яких російські окупанти проводили слідчі дії, або які засуджені російським судом.

Серед кримчан, чия пошта повинна піддаватися ретельному контролю, – політв'язні Олег Сенцов, Геннадій Афанасьєв, Олександр Кольченко, Олексій Чирній, засуджені у «справі Сенцова» до тривалих термінів ув'язнення в Російській Федерації. Також у списку – журналістка Крим.Реалії Анна Андрієвська та експерт Майдану закордонних справ Андрій Клименко.

«Кримський перелік», відправлений в поштові відділення півострова, датований 24 грудня 2015 року.

У документі повідомляється, що в списку кримчан зірочкою позначені ті, "щодо кого є відомості про їх причетність до тероризму».

Видання зазначає, що працівників пошти в усній формі попередили про те, що якщо на адресу кого-небудь зі списку прийде на пошту лист або посилка, або ж хтось буде питати про цих людей, необхідно негайно зв'язуватися з так званою місцевою владою, які, в свою чергу, проінформують російських силовиків.

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«Я не здивована цією окупантською разнарядкою. Таким чином, вони намагаються відстежувати будь-які інформаційні повідомлення з Кримом тих, хто не бажані окупаційному режиму. Від мене вони сенсацій точно не отримають. Оскільки в Крим з материкової України неможливо відправляти поштові повідомлення. Та й чи потрібно в епоху інформаційних технологій? Однак відстеження листувань небезпечно для кримчан, які, можливо, шлють листи підтримки політв'язням. Їх комунікацію із зовнішнім світом, ФСБшники, очевидно, намагаються перервати», – прокоментувала подію кримська журналістка Анна Андрієвська, чиє ім'я вказано в списку.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» за його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77%, що взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.