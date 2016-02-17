На Чернігівщині кількість смертей від ускладнень грипу зросла до 14

Як повідомили в управлінні Держсанепідслужби у Чернігівській області, за минулу добу зафіксовано 9-й летальний випадок від ускладнень грипу в Чернігові.

Крім того, раніше дві смерті сталося у Ніжині, по одному летальному випадку зафіксовано у Ніжинському, Щорському та Чернігівському районах. Майже в усіх випадках мало місце пізнє звернення за медичною допомогою. Хворі належали до груп медичного ризику та не були вакциновані.

Загалом в області рівень захворюваності на грип та ГРВІ на сьогодні нижчий за епідпоріг.

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За минулу добу у Чернігівській області захворіли на грип та ГРВІ 1349 осіб, з них 673 дитини (49,9%), госпіталізовано 56 хворих, у тому числі 31 дитину. Зареєстровано 105 випадків захворювання на грип в 7 районах та 3 містах. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ за добу нижчий епідемічного порогу на 50%.

По місту Чернігову захворіло 346 осіб, з них дітей - 142 (4%), захворюваність нижча епідпорогу на 48,9%.

Результати вірусологічного моніторингу підтверджують, що епідемічний процес в області спричинений циркуляцією пандемічного вірусу грипу типу А(H1N1).