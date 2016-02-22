Поліція вважає напад на відділення "Сбербанку Росії" в Маріуполі хуліганством

Як повідомляє прес-служба Головного управління поліції в Донецькій області, повідомлення про напад на відділення «Сбербанку Росії» на проспекті Перемоги, 32/42 у Маріуполі надійшло близько 4:00 21 лютого.

Оперативна група одразу виїхала на місце, але затримати порушників за гарячими слідами не вдалося.

Невідомі важким предметом розбили три вікна у відділенні і пошкодили вхідні двері. Проникнути до приміщення їм не вдалося.

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Інформацію про подію внесено до журналу єдиного обліку заяв про кримінальні правопорушення Орджонікідзевського відділення поліції.

На даний момент ведеться збір документів для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство).

Правоохоронці працюють з камерами відеоспостереження, які встановлені на вході у банк.

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