У Маріуполі невідомі розбили скло в російському "Сбербанку" (фото)
10:23, 22 лютого 2016Суспільство
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Невідомі розбили скло в "Сбербанку Росії" в Маріуполі.
Про це повідомили очевидці, передає місцевий сайт 0629.
Невідомі розбили скло в трьох вікнах і одних дверях з боку вул. 50 років Жовтня. Сам банк розташований за адресою пр. Перемоги, 32/42.
Зазначається, що через 2 хвилини після інциденту на місце приїхала служба охорони, але затримати вандалів не вдалося.
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Як раніше повідомляв УНІАН, вночі невідомі спалили відділення "Сбербанку Росії" і пошкодили два відділення "ВТБ-банку" у Львові. Наразі розслідуються усі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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