У Маріуполі невідомі розбили скло в російському "Сбербанку" (фото)

Про це повідомили очевидці, передає місцевий сайт 0629.

Невідомі розбили скло в трьох вікнах і одних дверях з боку вул. 50 років Жовтня. Сам банк розташований за адресою пр. Перемоги, 32/42.

Зазначається, що через 2 хвилини після інциденту на місце приїхала служба охорони, але затримати вандалів не вдалося.

Читайте такожПоліція відкрила 4 провадження щодо погромів в російських банках та офісі Ахметова у Києві

Як раніше повідомляв УНІАН, вночі невідомі спалили відділення "Сбербанку Росії" і пошкодили два відділення "ВТБ-банку" у Львові. Наразі розслідуються усі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.