Судове засідання у справі Мосійчука перенесли на 29 лютого
Сьогодні під час судового засідання Мосійчук був відсутній.
Печерський районний суд Києва вдруге переніс розгляд клопотання Генеральної прокуратури України про обмеження термінів ознайомлення народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука та його адвокатів з матеріалами відкритого проти нього кримінального провадження за обвинуваченням у хабарництві.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час судового засідання Мосійчук був відсутній.
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Його адвокати заявили клопотання про перенесення судового засідання у зв'язку з тим, що їх підзахисний продовжує перебувати на стаціонарному лікуванні в Інституті імені Шалімова і на підтвердження своїх слів надали суду відповідні медичні довідки з лікувального закладу.
Також адвокати заявили клопотання щодо неможливості проводити сьогодні судове засідання у зв'язку з тим, що в Апеляційному суді Києва на розгляді перебуває клопотання сторони захисту щодо невчинення Генеральною прокуратурою дій з перекладу матеріалів справи на шрифт Брайля, оскільки один із захисників Мосійчука є незрячим.
Заслухавши думки сторін, суд ухвалив рішення перенести судове засідання на 29 лютого на 14.30.
“Клопотання захисників Мосійчука задовільнити. В судовому засіданні оголосити перерву до 14.30 29 лютого”, - зазначається в ухвалі суду.
Як повідомляв УНІАН, 17 вересня 2015 року Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою у корупції.
18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін дії якого закінчився 15 листопада.
Разом з тим в Генпрокуратурі наполягають на утриманні Мосійчука під вартою.
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Вищий адмінсуд України 17 листопада задовольнив позов Мосійчука до Верховної Ради про визнання незаконною і скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.
У грудні 2015 р. Мосійчука прооперували в інституті імені Шалімова.
25 січня 2016 р. Печерський райсуд Києва відклав до 26 лютого засідання з обрання запобіжного заходу Мосійчуку.