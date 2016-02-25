Інтеграції в ЄС найбільше заважають корупція та повільні реформи - опитування українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані опитування, які під час круглого столу "Як українці розуміють євроінтеграцію: очікування та настрої суспільства" представила політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна.

Водночас, згідно з результатами опитування, 27% вважають, що на заваді євроінтеграції України стоїть агресія Росії і воєнні дії на Донбасі; 22% називають перешкодою позицію західних держав-членів, які не прагнуть бачити Україну членом ЄС.

Читайте такожМайже половині українців не вистачає грошей, щоб відчути себе європейцями - опитування

20% вважають, що на шляху до ЄС стоять проблеми з демократією та правами людини в Україні.

Дослідження провели Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова в період з 14 по 22 листопада 2015 року в усіх регіонах України за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2009 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Читайте також50% українців вважають, що країна виграє від вступу в ЄС - опитування