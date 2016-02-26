СБУ не знайшла підстав для кримінальної справи проти скандальної шеф-редакторки "Подробиць"

Підстав для відкриття кримінальної справи проти колишнього шеф-редактора "Подробиць" на "Інтері" Марії Столярової, яка лаялася в прямому ефірі сюжету про Небесну Сотню, немає. Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська, повідомляє "5 канал".

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"Служба безпеки здійснювала системний аналіз та вивчала її дописи в соціальних мережах, її репортажі на телебаченні як російської журналістки. Ми дамо відповідну оцінку цим репортажам, хоч всі її висловлювання і містять ознаки великої симпатії до терористичних організацій, але поки ми не знайшли прямих цитат, ознак для порушення кримінального провадження", – заявила Гітлянська.

Речниця СБУ також додала: "Ми будемо продовжувати вивчати її матеріали. Поки ті, що є в нас наявності, не дають нам підстав порушити кримінальне провадження".

Як повідомляв УНІАН, під час сюжету про Небесну Сотні в прямий ефір потрапило нецензурне висловлювання Столярової: вона перервала трансляцію з Майдану Незалежності словами "Ну ж бо давайте закінчуйте цю х*йню" під час розмови журналіста з родичами загиблих активістів.

Нагадаємо, Столярова також "прославилася" фотографіями з бойовиками російсько-терористичного батальйону "Восток", яких вона називала "Улюбленими хлопцями в Донецьку".