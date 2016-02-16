З початку року кількість контрактників у ЗСУ зросла на 7,3 тисяч осіб - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила речник Міністерства оборони Вікторія Кушнір.

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«Продовжується робота щодо комплектування армії на контрактній основі. На сьогодні кількість військовослужбовців, які виявили бажання укласти контракт із ЗСУ становить понад 7 тис. 300 осіб», - сказала вона.

При цьому повідомила, що питому вагу військових за контрактом у ЗСУ планується поступово збільшити до 70% від чисельності рядового, сержантського та старшинського складу.

«Пріоритет надаватиметься комплектуванню посад молодших командирів, бойових посад у складах екіпажів, а також інших посад, які визначають бойову спроможність Українського війська. Водночас військовослужбовцями строкової служби будуть продовжувати комплектуватися небойові військові частини та підрозділи забезпечення частин бойового складу», - сказала Кушнір.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2016 року рівень грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії підвищено більш як удвічі.

Наприкінці січня глава уряду Арсеній Яценюк повідомив, що у Збройних силах України за контрактом служать близько 140 тисяч військовослужбовців.