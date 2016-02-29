"Повзуча окупація": Тука повідомив про плани бойовиків захопити ще одне село у "сірій зоні"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської ОВЦА, юридично це село належить до Попаснянського району та знаходиться у так званій «сірій зоні».

«У селі немає ні українських військ, ні бандформувань «ЛНР». У населеному пункті нині проживає близько 300 людей», - йдеться в повідомленні.

За словами керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгія Туки, «таким чином терористи хочуть посилити свою присутність у зв’язку з можливим відкриттям нового автомобільного пункту пропуску в Золотому».

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«Мова, зокрема, йде про встановлення в межах села опорного пункту бойовиків. Саме тому в останні дні так різко збільшилась кількість обстрілів у Попаснянському районі», - підкреслив Тука.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 22 грудня бойовики проросійських незаконних збройних формувань чисельністю до одного посиленої роти з бронетехнікою увійшли до н. п. Комінтерново, який розташований у "сірій зоні" недалеко від Маріуполя. За інформацією штабу, на озброєнні бойовиків, крім стрілецької зброї і гранатометів, є бойові броньовані машини, можливо, танки та інше важке озброєння, використання якого заборонено Мінськими домовленостями.