Міноборони перевірить якість тушонки, якою годують військових (відео)

Як повідомляє управління преси відомства, харчування військовослужбовців у Збройних силах організовано за системою аутсорсингу шляхом надання суб’єктами господарювання послуг з харчування, у тому числі, з постачання продовольства.

Зазначені відносини діють на підставі договорів, укладених між департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони та суб’єктами господарювання. Компаніями-аутсорсерами поставляється весь асортимент продовольства (хліб, м'ясо, крупи, овочі, цукор, сіль, спеції тощо), визначений нормами харчування, які затверджені постановою Кабінету міністрів №426 від 29 березня 2002 року.

Разом з тим, Міноборони зазначає, що жорстко контролює якість надання послуг підприємствами, у тому числі, стежить за якістю продуктів, що постачаються до військових частин. У разі виявлення неякісного продукту представник військової частини складає комісійний акт, за яким фірма повинна упродовж доби вилучити неякісний продукт або замінити його на інший, який відповідає вимогам, а також сплатити штраф у розмірі 20% добової вартості за кожний встановлений та зафіксований випадок.

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"На сьогоднішній день для військовослужбовців Збройних сил поставляються лише м’ясні консерви вищого ґатунку з яловичини, виключно у банках вагою 525 грам, виготовлені на підставі ДСТУ 4450:2005", - йдеться у повідомленні.

Згадані ж у ЗМІ консерви м’ясні “Яловичина 1 ґатунку” у розфасовці 340 грам, за твердженням міністерства, ніколи не закуповувалися та не постачалися до військових частин ЗСУ.

Разом з тим оборонне відомство вже розпочало службові перевірки за оприлюдненою інформацією.

"Керівництво Міністерства оборони України буде вдячне небайдужим громадянам та військовослужбовцям за надання інформації щодо будь-яких проблемних питань, пов’язаних із забезпеченням військовослужбовців", - підкреслюється в повідомленні.