У Кривому Розі відкрили перший в Україні монумент загиблим у боях на Донбасі

Відкрити монумент запропонували демобілізовані бійці, родичі загиблих військових, волонтери. Про це пише "Радіо Свобода".

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Ескіз пам'ятника створив криворізький скульптор Володимир Токар, за чиїм проектом вже було зведено пам'ятник воїнам-афганцям у Жовтневому районі міста. За словами творця монументу, прототипом пам’ятника стала реальна особистість – мінометник-"кіборг" Євген Абросимов з позивним "Абрикос", який брав участь у захисті Донецького аеропорту.

Скульптура "кіборга" поміщена між двома символічними крилами літака, які символізують трагедію Іл-76, збитого озброєними сепаратистами під Луганськом у червні 2014 року. У ньому загинуло 49 українських військових, серед яких були дніпропетровці та криворіжці. На монументі викарбувані імена земляків, загиблих під час військової операції на сході України. Кривий Ріг у бойових діях на Донбасі втратив сто вояків.

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