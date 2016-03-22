30% українців хочуть АТО до перемоги, а 16% - позбутися окупованого Донбасу, аби не заважав - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 24 лютого 2016 року.

Соціологи відзначили, що невизначеною є громадська думка відносно подальших дій щодо врегулювання конфлікту на Донбасі: 29,9% опитаних вважають, що слід продовжувати АТО до відновлення контролю України над окупованими територіями, 22,6% підтримують надання цим територіям особливого статусу в складі України, а 21,5% підтримали б відокремлення цих територій від України.

Разом з тим соціологи підкреслили, що порівняно з березнем 2015 року, дещо зменшилася частка тих, хто виступає за продовження АТО до відновлення контролю України над окупованими територіями (із 32,8% до 29,9%), більш помітно (з 30,6% до 22,6%) знизилася частка тих, хто підтримує надання цим територіям особливого статусу в складі України, дещо зросла частка тих, хто виступає за відокремлення цих територій від України (17,9% до 21,5%).

При цьому, ті громадяни, які виступають за відокремлення зайнятих бойовиками територій, найчастіше мотивують це небажанням, щоб жителі цих територій впливали на політику України і отримували кошти з українського бюджету (74,9% серед тих, хто підтримує відокремлення цих територій, тобто 16,1% від загальної кількості). Лише 17,8% з-поміж них підтримують відокремлення цих територій тому, що вважають, що жителі цього регіону мають право на самовизначення. До того ж, частка таких порівняно з листопадом 2015 року зменшилася (тоді вона становила 27,2%), а частка тих, хто мотивує підтримку ідеї відокремлення цих територій небажанням, щоб жителі цих територій впливали на політику України і отримували кошти з українського бюджету, зросла (у листопаді 2015 р. вона становила 62,4%).

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У ситуації, коли респондентам пропонується вибір між альтернативами стосовно співіснування України і непідконтрольної частини Донбасу – зокрема, 1) надання Донбасу особливого статусу з можливістю його впливу на політику України (в тому числі й міжнародну) і 2) припинення будь-яких відносин (у т.ч. економічних) між Україною та непідконтрольними територіями Донбасу, - то надання особливого статусу підтримують 23,1% опитаних (це дещо менше, ніж у листопаді 2015 року, коли цей варіант відповіді обрали 27,6% респондентів), а припинення будь-яких відносин - 45% (стільки ж, скільки і в листопаді 2015 року).

На запитання щодо підтримки внесення до Конституції положення про те, щоб «особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначалися окремим законом», ствердну відповідь дали 21% респондентів, тоді як 49,1% не підтримують внесення такого положення до Конституції. Порівняно з вереснем 2015 року знизилася частка тих, хто підтримує внесення цього положення до Конституції (тоді вона становила 24,2%), і зросла частка тих, хто це не підтримує (у вересні 2015 року вона становила 44,4%).

В рамках дослідження було опитано 2021 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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