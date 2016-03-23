Боротьба з нелегальним видобутком бурштину має відбуватись не лише силами Нацгвардії - командувач

Боротьба з нелегальним видобутком бурштину має відбуватись системно всіма силовими відомствами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Юрій Аллеров.

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«Безумовно, це є завданням всіх правоохоронних органів – забезпечити спокій і порядок на визначеній території. Сьогодні, напевно, неправильно буде говорити, що це проблема лише Нацгвардії чи керівника адміністрації… Це комплексний підхід і покладати відповідальність лише на Нацгвардію, думаю, що це було б неправильно», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Чугунніков звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням ввести в північні райони області Нацгвардію для вирішення проблеми нелегального видобутку бурштину.

Раніше УНІАН повідомляв, що активісти організації АвтоМайдан провели черговий рейд місцями нелегального видобутку бурштину в Поліссі, зокрема, біля села Кухітська Воля на кордоні Рівненської та Волинської областей.