Голова Рівненської ОДА просить ввести Нацгвардію для боротьби з нелегальним видобутком бурштину

Про це повідомляє прес-служба партії "Блок Петра Порошенка".

"Голова Рівненської ОДА Віталій Чугунніков офіційно звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням “ухвалити рішення щодо введення додаткових підрозділів Національної поліції та частин Національної гвардії в північні райони Рівненської області з метою припинення нелегального видобутку бурштину та зменшення криміногенної напруги в регіоні”", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що мобільні рейди в районах промислу недостатньо ефективні та неспроможні зупинити видобуток. На думку Чугуннікова, поява бійців НГУ допоможе нормалізувати криміногенну ситуацію в регіоні.

Раніше УНІАН повідомляв, що активісти організації АвтоМайдан провели черговий рейд місцями нелегального видобутку бурштину в Поліссі, зокрема, біля села Кухітська Воля на кордоні Рівненської та Волинської областей.