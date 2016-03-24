Тука заявив, що бойовики перехопили його шифротелеграму до Яценюка

Про це Тука повідомив у Twitter.

«"П’ята колонна" у ВЦА діє! На одному з сепарських сайтів виклали мою шифротелеграму до Яценюка! Вітаю місцеве СБУ за чудову роботу», - написав він.

Згодом Тука в інтерв’ю телеканалу «112 Україна» повідомив, що у шифротелеграмі йшлось про забезпечення області електроенергією.

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«Зміст шифротелеграми стосується забезпечення Луганської області електроенергією… Там нічого надто таємного немає, але сам факт того, що шифротелеграма листування між прем’єр-міністром і головою військово-цивільної адміністрації потрапляє у відкритий доступ та ще й на сепарські сайти, немає жодних коментарів щодо якості документообігу і збереження таємниць в адміністрації», - заявив він.

Тука також зазначив, що, на його думку, «за збереження таємниць має відповідати управління Служби безпеки».