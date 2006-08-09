Росія може заборонити імпорт українського металу ”через радіоактивність”

Російська Федерація може ввести мораторій на імпорт української металопродукції. Про це повідомив заступник міністра промислової політики України Володимир ГРАНОВСЬКИЙ сьогодні в Дніпропетровську на нараді балансової комісій підприємств гірничо-металургійного комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, ініціатива виходить з Державної думи РФ.

В.ГРАНОВСЬКИЙ зазначив, що причиною можливого мораторію є заяви про поставки з України на російський ринок нібито радіаційної металопродукції. Разом з тим, як уточнив заступник міністра, на сьогоднішній день немає жодного доведеного факту виявлення в українській продукції, що експортується, радіаційного випромінювання.

В.ГРАНОВСЬКИЙ також заявив, що Росія вимагає від українських постачальників сертифікати безпеки металопродукції не тільки щодо гамма-випромінювань, але і альфа, бета-випромінювань і трансуранових компонентів.

Заступник міністра промполітики закликав керівників металургійних підприємств придбати нові, розроблені НАНУ прилади, які визначають широкий спектр радіаційної безпеки металопродукції, що виробляється.

Як повідомлялося в ЗМІ, ще наприкінці минулого року було підписано ряд депутатських запитів російського парламентарія Валерія ГАРТУНГА до кількох міністрів РФ. Депутат не виключає, що в Росію з України систематично поставляється металопродукція, яка містить радіоактивний метал.

Протягом трьох років Україна очищає і переробляє металобрухт, вивезений з території Чорнобильської АС, змішує з чистим металом і поставляє в Європу, Китай і Росію. Урядовці і екологи серйозно побоюються, що не вся металопродукція, що поставляється з України до Росії безпечна. Побоювання грунтуються на тому, що «чистити» метал від радіації справа не дешева, та і зробити це повністю практично неможливо, писалося в ЗМІ з посиланням на експертів.