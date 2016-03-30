УНІАН-Підтримка: Місцевий депутат, який намагається захистити ліс, почав отримувати погрози від невідомих

Одному з жителів села Козлів Переяслав-Хмельницького району, депутату місцевої сільради Роману Туруті, який звернувся в УНІАН у рамках проекту «УНІАН-Підтримка» з скаргами на неконтрольовану вирубку навколишніх лісів, появу в лісі обгороджених невідомими особами ділянок, на яких зведені будови, що нагадують елітну базу відпочинку і стихійні звалища сміття, почали надходити погрози від невідомих.

Сталося це після того, як Роман зацікавився не тільки станом лісу, але і підняв шум навколо копання в селі ставка, яке відбувалося без погодження з місцевою владою. Ініціатор «розкопок», киянин Анатолій Іродовський (екс-помічник народних депутатів від Партії регіонів різних скликань Олександра Касянюка і Юрія Колоцея) пояснив місцевим ЗМІ свою діяльність тим, що «місцева громада має всі законні права і повноваження приймати рішення щодо впорядкування своєї території».

Разом з тим, сільський голова Григорій Кобялко на сесії сільради, проведеної 21 березня, зізнався, що познайомився з Іродовським за три дні до сесії, і про таку «благодійність» нічого не знав. Хоча, за інформацією представника Трубіжського управління водних ресурсів, який також був присутній на зустрічі 21 березня, саме сільська влада повинна тримати в порядку всі водні артерії (джерела, ставки, болота), які розташовуються на території села.

«До мене приходили ще до сесії, вивозили в ліс «на розмову». Прямо не погрожували, просто розповідали про «політику партії» і «потрібну лінію поведінки» на сесії», - розповів він УНІАН.

«На жаль, на сесію я не потрапив з об'єктивних причин, але вже після неї мені дзвонили і погрожували. Більш того, приходили до мене додому в мою відсутність, коли вдома була лише дружина з дітьми», - додав він.

Після цього чоловік написав заяву в місцеві правоохоронні органи. Заяву прийняли, але, коли дружина Романа приїжджала давати показання, порекомендували їй спрямувати енергію чоловіка «в інше русло».

УНІАН продовжить розслідування ситуації з лісовим господарством регіону, а також буде відслідковувати дії правоохоронців і місцевої влади у ситуації з погрозами депутату сільської ради села Козлів.

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