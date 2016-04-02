Наслідки негоди: в Україні знеструмлено понад 40 населених пунктів

В ніч з 1 на 2 квітня внаслідок несприятливих погодних умов - пориви вітру, дощ, мокрий сніг, - через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 41 населеного пункту в чотирьох областях.

Як повідомляє прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області знеструмлено 15 населених пунктів, у Дніпропетровській – 10 н. п., Сумській – 10 н. п., Київській – 6 н.п. До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Читайте такожДо України прийшов одноденний циклон "Габі", завтра він зіпсує погоду у Росії

Як повідомляв УНІАН, 24 березня до України прийшов південний циклон "Габі", тому прогнозується різке погіршення погоди.