Наслідки негоди: в Україні знеструмлено понад 40 населених пунктів
10:59, 02 квітня 2016Суспільство
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Населені пункти знеструмлено в Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та Київській областях.
В Україні через негоду знеструмлено понад 40 населених пунктів / megakoshka.ru
В ніч з 1 на 2 квітня внаслідок несприятливих погодних умов - пориви вітру, дощ, мокрий сніг, - через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 41 населеного пункту в чотирьох областях.
Як повідомляє прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області знеструмлено 15 населених пунктів, у Дніпропетровській – 10 н. п., Сумській – 10 н. п., Київській – 6 н.п. До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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