Авіарейс Київ-Лондон зірвали терористи

Авіакомпанія British Airways скасувала сьогоднішній рейс з Києва до Лондона (аеропорт «Хітроу»), запланований на 15.45.

Інформація про це розміщена на офіційному сайті міжнародного аеропорту «Бориспіль», повідомляє Обком.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Великій Британії поліція заарештувала понад 20 осіб за підозрою в підготовці вибухів 12 пасажирських літаків у Англії і США. За даними поліції, заарештовані збиралися пронести на борт літаків вибухові речовини в ручному багажі, щоб підірвати лайнери приблизно посередині польоту.

Арешти пройшли минулої ночі в Лондоні.

Авіакомпанія British Airways повідомила, що вранці в четвер заборонила проносити будь-яку ручну поклажу на борт своїх літаків.