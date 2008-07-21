Київська влада нагадує виробникам хліба про їхню обіцянку

Керівництво столиці наполягає, що київські хлібовиробники повинні дотримуватися свого слова та в обов`язковому порядку підвищити зарплати своїм працівникам.

Про це заявив сьогодні радник Київського міського голови Казбек БЕКТУРСУНОВ, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Враховуючи те, що Київська міська рада дала дозвіл хлібопекарським підприємствам збільшити граничний рівень рентабельності, керівництву ВАТ «Хліб Києва» слід тримати слово, яке вони дали депутатам Київради та своїм працівникам, і негайно підвищити заробітну плату пекарям. Оскільки заробітна плата на хлібопекарських підприємствах відстає від середньої у Києві, потрібно терміново виправити це положення», - підкреслив радник мера.

Він відзначив, що оподаткування фонду заробітної плати є одним із ключових наповнень для міського бюджету.

«Вважаю неприпустимим з боку керівників ВАТ «Хліб Києва» ухилятися від підвищення заробітної плати своїм працівникам. Чим вище зарплата – тим більше податків надходить до міської казни. А ці засоби йдуть на безліч життєво-важливих напрямків для киян. До того ж, необхідність збільшення зарплат на хлібопекарських підприємствах була одним із аргументів, які наводили керівники галузі та, поза сумнівом, це вплинуло і на позитивне рішення Київради», - заявив К.БЕКТУРСУНОВ.

Як повідомляв УНІАН, з 18 липня у Києві ціна на хліб зросла у 1,5-2 рази. Відтак, хліб “Український” коштує 3 грн. за буханку (900 г), і 3 грн. 33 коп. (1 кг), хліб “Пшеничний хліб – 2 грн. 40 коп. за буханку (650 г) і 3 грн. 69 коп. (1 кг), батон “Нива” – 2 грн. 50 коп. за буханку (500 г) і 5 грн. (1 кг).