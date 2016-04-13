В Україні завершується опалювальний період

Як зазначає прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, станом на 8 ранку 12 квітня в країні працюють 289 котелень (з 21 169). Зокрема, у Вінницькій області — 111, в Закарпатській — 157, Кіровоградській — 8, Сумській — 1, Чернігівській — 5 та 7 у місті Київ. Опалення соціальних об’єктів та житлових будинків у м. Енергодар Запорізької області здійснюється за рахунок атомної електростанції.

Серед об’єктів, які опалюються на даний час дошкільні заклади, пологові будинки, учбові заклади та лікарні. Їх опалення триває у зв’язку із підтримкою санітарного режиму, зазначають у міністерстві.

Читайте такожСубсидія на наступний опалювальний період буде продовжена автоматично - Розенко

Як повідомляв УНІАН, у Києві опалювальний сезон завершився ще 5 квітня. Рішення про дострокове припинення подачі тепла в будинки було прийняте через теплу погоду.