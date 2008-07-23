У "Борисполі" послідовник Бендера продає квитки на Хрещатик

В аеропорту Бориспіль орудує послідовник Остапа Бендера. Якщо великий комбінатор стягував плату за огляд Провалу, то його новоявлений учень продає іноземцям в аеропорту квитки на. Хрещатик. Шахрай пропонує гостям, які вперше прилетіли до України, придбати дивного вигляду папірець за скромною ціною в ?15 – мовляв, у місті такий же товар обійдеться у декілька разів дорожче. Що таке цей загадковий «Хрещатик» і де він знаходиться, турист навіть не підозрює, але встояти перед такою вигідною операцією все одно не може. Після чого довірливі гості Києва приголомшено бродять по головній вулиці столиці, розгублено питаючи у перехожих ламаною російською мовою: «Де тут вхід до Хрещатика»

Такі випадки не рідкість. Наприклад, у 2005 р., коли Київ приймав конкурс «Євробачення», відзначилися таксисти. «Іноземці сідали у таксі на Бессарабськой площі і просили довезти їх до Палацу спорту, – сміється Володимир Царук, директор Центру туристичної інформації. – Водії замість того, щоб проїхати квартал, возили довірливих пасажирів по всьому місту і лише після цього завертали до пункту призначення. Зрозуміло, що ціна за таку поїздку виставлялася астрономічна – від 100$». Гості покірливо платили, думаючи, що проїхали великий шлях. Як же було здивування іноземців, коли зворотний шлях вони проходили пішки за 10 хвилин».

Газета 24