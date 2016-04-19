Штепа у суді погрожувала голодуванням і бунтом мешканців Слов'янська (відео)

Про це повідомляє "Новости Донбасса".

«Я оголошу таке саме голодування, як оголосила Савченко. Але повірте, я сиджу на гормональних препаратах. Якщо щось зі мною станеться - список із сорока людей у мене є. І повірте, місто Слов'янськ приїде і розірве навпіл, тому що так більше не можна», - сказала Штепа.

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При цьому на початку судового засідання Штепа сказала, що кримінальну справу проти неї сфабриковано силовиками, які стали зрадниками України.

Також Штепа повідомила, що подала до суду позов про захист честі і гідності. Відповідачем виступає прокуратура. «Вся інформація, яка виходить з їхніх вуст (прокуратури) - вона брехлива. Ні один свідок обвинувачення не підтвердив мою провину в судовому засіданні», - сказала вона.

За словами адвоката Дмитра Марченка, на даний момент всі свідки, допитані в ході судового засідання, свідчать на користь сторони захисту.

При цьому вчора, 18 квітня, Червонозаводський районний суд Харкова продовжив запобіжний захід Штепі у вигляді утримання під вартою ще на два місяці.

Крім того, суд відмовив в задоволенні клопотання про проведення у режимі відеоконференції допиту екс-голови Донецької облдержадміністрації Сергія Тарути як свідка.

Наступне засідання призначено на 13 травня. Така велика перерва пов'язана з тим, що одна з суддів йде у відпустку.

На даний момент офіційного оголошення про початок голодування немає.