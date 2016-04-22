Прокуратура оголосила підозру поліцейському, який збив насмерть жінку в Києві
17:48, 22 квітня 2016Суспільство
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Прокуратура Києва оголосила підозру поліцейському, який збив жінку поблизу станції метро "Дорогожичі". Згодом вона померла від тяжких травм.
Прокуратура оголосила підозру поліцейському, який збив на смерть жінку в Києві / dtp.kiev.ua
Як повідомили УНІАН у столичній прокуратурі, поліцейському оголошено підозру за ч.2 ст.286 (порушення правил керування транспортним засобом, що призвели до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України.
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Наразі слідство готує подання в суд для обрання винуватцю ДТП запобіжного заходу, йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 19 квітня на вулиці Олени Теліги у Києві на пішохідному переході патрульний автомобіль збив 58-річну жінку.
Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження і 20 квітня померла у лікарні.
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