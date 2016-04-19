У Києві патрульні збили жінку: поліція "заплуталась" у повідомленнях (відео)

Сьогодні вдень поблизу метро Дорогожичі у Києві трапилась ДТП за участю патрульного автомобіля поліції.

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Згідно з першим повідомленням прес-служби Нацполіції у Facebook, 58-річна жінка потрапила під колеса Renault Duster на вулиці Теліги, коли екіпаж їхав на виклик про ДТП з увімкненими проблисковими маячками. Проте тоді було вказано, що дві жінки перебігали дорогу "у невстановленому місці".

Згодом ЗМІ опублікували відео з камери спостереження, на якому видно, як після удару капотом жінка з "зебри" відлітає на проїжджу частину.

Уже після цього Нацполіція уточнила інформацію і вказала, що постраждала переходила дорогу по пішохідному переходу.

"На дозвільний чи заборонний сигнал світлофора йшла жінка — встановить слідство", - додали у поліції.

Унаслідок ДТП вона отримала тілесні ушкодження. Інспектори надали постраждалій домедичну допомогу, викликали швидку та супроводили її до лікарні.

"Подію зареєстрували належним чином. На місці працює слідчо-оперативна група та фахівці Головного управління Національної поліції у Києві. Зараз патрульних-учасників події відсторонили від несення службових обов’язків. Вони співпрацюють зі слідством та готові надавати необхідні свідчення. У свою чергу, патрульна поліція сприятиме об’єктивному та прозорому розслідуванню цієї справи. Ми готові надавати усі необхідні матеріали та впевнені у тому, що винні понесуть покарання ", - додали у прес-службі.