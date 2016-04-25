І знову про "духовні скріпи": Лавров розповів, що означає термін "Русский мир"

Таку думку висловив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю для фільму до ювілею Володимира Жириновського, інформує ТАСС.

"Ця теза (програми Жириновського про захист росіян), як і термін "Русский мир", не має нічого спільного з націоналізмом, - підкреслив Лавров. - Він є частиною нашої зовнішньополітичної доктрини захисту співвітчизників, просування ідеалів і цінностей "Русского мира" і відображає нашу багатонаціональну культуру".

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"У нас спільна мова, яка нас всіх об'єднує - російська, всі наші громадяни цією мовою володіють, - зазначив міністр. - Російська культура за визначенням є багатонаціональною: Михайло Лермонтов зі шведським корінням і Олександр Пушкін з африканськими коренями були росіянами.

"Тому говорячи про "руськість", перш за все ми маємо на увазі нашу загальну культуру і, звичайно ж, визнаємо роль російського народу у формуванні цієї культури, у створенні умов для того, щоб ця країна була такою, якою вона є, у збереженні традицій і спадщини, яку наші предки завоювали і в кінцевому підсумку сформували "Русский мир", - сказав глава МЗС РФ.