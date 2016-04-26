Шустер збирається виходити в ефір попри відсутність дозволу на роботу і без зарплатні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

Читайте такожСтець обговорить з Ревою анулювання дозволу Шустеру на роботу в Україні

«Будемо працювати без дозволу на роботу»,- сказав він.

«Звісно, я буду виходити в ефір. Але можна виходити в ефір і не отримувати зарплату»,- додав телеведучий.

Шустер вважає, що це «абсолютно свідомі дії», які «абсолютно не витримують жодної критики на свою адресу».

Він вважає, що вибір часу для такого рішення не є випадковим.

«Перед Великоднем, перед травневими святами людей в місті немає, увага до телебачення не така вже й прискіплива… А коли всі політики повернуться до міста, десь до 10 травня - до початку пленарного засідання, вже всі про це не пам’ятатимуть. Розрахунок був саме таким»,- переконаний він.

Сьогодні у другій половині дня Шустер прийшов до Київського міського центру зайнятості для з’ясування питань, на яких підставах йому анулювали право на роботу в Україні. До Центру також прибули народні депутати Сергій Власенко та Дмитро Добродомов, які вважають рішення про анулювання права на роботу незаконним. Також біля центру зібралося багато журналістів.

Присутнім вдалося поспілкуватися лише з керівником відділу центру Дмитром Шульгою, а директора центру та його заступників не було на місці. Шульга не зміг надати вичерпну інформацію з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що відомому телеведучому - громадянину Канади Шустеру анулювали дозвіл на роботу в Україні.

Державна служба зайнятості заявила, що дозвіл був анульований на підставі подання работодавцем документів, які містили недостовірні дані.