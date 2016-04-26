ЗМІ розповіли, чому в Шустера забрали дозвіл на роботу в Україні

15:44, 26 квітня 2016
Суспільство
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Тележурналіст Савік Шустер прийшов до офісу Фонду зайнятості, щоб з'ясувати, чому його позбавили дозволу на роботу в Україні.

24tv.ua

Причиною анулювання дозволу стали "недостовірні відомості в документах" та відкрите у зв'язку з цим кримінальне провадження, повідомляє 24tv.ua.

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Як зазначається, адвокати ж стверджують, що провадження — це не судимість, і воно не може стати причиною позбавлення права на роботу.

Як повідомляв УНІАН, центр зайнятості анулював Шустеру дозвіл на роботу в Україні.

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