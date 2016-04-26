ЗМІ розповіли, чому в Шустера забрали дозвіл на роботу в Україні

Причиною анулювання дозволу стали "недостовірні відомості в документах" та відкрите у зв'язку з цим кримінальне провадження, повідомляє 24tv.ua.

Читайте такожВ Україні заборонили ще понад 30 російських фільмів (список)

Як зазначається, адвокати ж стверджують, що провадження — це не судимість, і воно не може стати причиною позбавлення права на роботу.

Як повідомляв УНІАН, центр зайнятості анулював Шустеру дозвіл на роботу в Україні.