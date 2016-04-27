На Дніпропетровщині суддю викрили на отриманні хабара у 7 тисяч доларів (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, суддя та його помічник вимагали від місцевого мешканця 10 тисяч доларів США. За цю суму вони обіцяли прийняти завідомо неправосудне рішення щодо узаконення права власності на земельну ділянку під самовільно зведеним об'єктом нерухомості.

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Правоохоронці задокументували у кабінеті судді факт отримання служителями Феміди частини хабара у розмірі 7 тисяч доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 та ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.