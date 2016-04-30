Українська сторона у Мінську ініціює відкриття КПВВ на Луганщині на святкові дні – Геращенко

Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший віце-спікер парламенту, уповноважена президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

"Чекаємо, що ОРДЛО таки пожаліє громадян на окупованих територіях і відкриють КПВВ", – наголосила народний депутат.

За словами Ірини Геращенко українська сторона ставить гуманітарні питання і полегшення участі простих людей, що страждають від конфлікту, на перше місце.

"Дай Бог, щоб було витримано домовленість про режим повної тиші на свята! Україна виступає за повне припинення вогню, інша сторона – подивимося на практиці… Дуже правильно, щоб СММ ОБСЄ не просто фіксувало факти порушень і з якої сторони що там прилетіло, а чітко вказувало винуватця , порушника, що несе смерть. Це принципово – вказувати порушників! І примітно, що бойовики там упиралися цьому рішенню", – зазначила Геращенко.

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Вона також зазначила, що питання заручників для України є найболючішим.

"Леонід Кучма нагадав всім про згоду всіх сторін, досягнуту 20 квітня, звільнити заручників до Великодня, знову і знову навів всі списки, надіслані українською стороною 20 і 21 квітня, на які і досі немає відповіді… Хоч мадами, що опікуються в ОРДЛО “питаннями прав людини” обіцяли, що їх “керівники” привезуть ці списки 29 квітня в Мінськ. Звичайно, сьогодні ніхто нічого традиційно не привіз. Через цинізм так званих “представників ОРДЛО” 75 людей будуть на свята не дома. З цих 75 українська сторона готова була 50 передати саме ОРДО. А 25 українців вдома так чекали мами і дружини. Оце і є ціна слова бойовиків і іх ”православність”", – зазначила Ірина Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив, що учасники групи домовилися з 30 квітня відкрити контрольний пункт в’їзду-виїзду на лінії розмежування у Станиці Луганській.