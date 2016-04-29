Контактна група в Мінську домовилася про відкриття КПВВ у Станиці Луганській від завтра - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив за підсумками сьогоднішнього засідання контактної групи.

"Можу з радістю повідомити, що на сьогоднішньому засіданні Тристороння контактна група погодилася у зв'язку з великодніми святами знову відкрити пункт пропуску у Станиці Луганській з завтрашнього дня", - наголосив Сайдік.

Як повідомляв УНІАН, пропуск громадян через контрольний пункт у Станиці Луганській було припинено 8 квітня. Таке рішення було прийнято штабом АТО через обстріли незаконних збройних формувань у даному районі.

28 квітня тодішній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що найближчим часом відновити роботу КПВВ у Станиці Луганській неможливо через обстріли бойовиків і пошкодження на території пункту службових приміщень і обладнання.