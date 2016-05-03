"За Україну": У Москві напали на проукраїнського активіста

Невідомі підійшли до нього ззаду і завдали кількох ударів, передає Радіо Свобода.

Облич він не розгледів, але чув слова: "За Україну".

Недопьокін повідомив, що, в принципі, був готовий до того, що сталося, оскільки раніше він і його мати отримували на електронну пошту численні погрози розправи за те, що вони нібито ненавидять тих, хто проживає на сході України.

Читайте такожУ Москві напали на літнього активіста з плакатом "Путин есть - ума не надо" (відео)

Активіст також розповів, що близько місяця тому до нього підійшли кілька осіб і пообіцяли, що, якщо він знову з'явиться десь з прапором України, йому "як мінімум плюнуть в обличчя".

"Тим не менш боротьба триває. Росія буде вільною!" – заявив Недопьокін.

Нагадаємо, в березні в Москві були затримані двоє учасників акції на підтримку Савченко. Активісти Василь Недопьокін і Віктор Капітонов йшли з розгорнутим українським прапором, скандуючи гасла на підтримку українки.

Поліцейські, які під'їхали на автомобілі, спеціальним прийомом повалили одного з активістів на землю і одягли на нього наручники.