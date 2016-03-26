У Москві поліція затримала учасників пікету на підтримку Савченко

Про це повідомляє ОВД-Инфо.

"До учасників акції підійшли співробітники поліції, які «без пояснення причин заштовхали пікетників в автозак", - йдеться в повідомленні.

Зараз затримані перебувають в ОВС «Сокольники».

Крім того був затриманий Володимир Шнейдлер, представник омбудсмена України - він прибув в ОВС як громадський захисник, попередньо домовившись про це з полковником поліції, і згодом дізнався, що він затриманий.

Читайте такожПереговори Керрі та Путіна по Савченко пройшли успішно – адвокат

За словами Шрейдлера, поліцейські заявили про те, що учасники акції "не затримані, а люб'язно запрошені у відділ поліції".

Після близько 4 годин утримання в ОВС затримані вийшли на свободу.

Заззначається, що учасників пікету затримали через те, що нібито "якісь плакати не відповідали заявленій тематиці акції".

При цьому, як зазначили організатори, всі плакати, які були на пікеті, використовуються учасниками вже 2 роки.

Читайте такожСавченко буде відбувати термін, Путін поки ніяких рішень не приймав - Пєсков

На всіх учасників акції склали протоколи за статтею 20.2 КоАП (порушення встановленого порядку організації або проведення пікетування).

Напередодні в Москві в Олександрівському саду були затримані двоє учасників акції в підтримку Савченко. Активісти Василь Недопьокін і Віктор Капітонов йшли з розгорнутим українським прапором, скандуючи гасла на підтримку українки.

Поліцейські, які під'їхали на автомобілі, спеціальним прийомом повалили одного з активістів на землю і одягли на нього наручники.